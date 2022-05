Nasce Unione Popolare: Enrico Montesano sarà il portavoce (Di venerdì 20 maggio 2022) Enrico Montesano presenta la nuova idea politica Unione Popolare: 'Io ho solo messo il mio nome e la mia notorietà a servizio della verità, non lo faccio per ambizione personale. In questi due anni ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022)presenta la nuova idea politica: 'Io ho solo messo il mio nome e la mia notorietà a servizio della verità, non lo faccio per ambizione personale. In questi due anni ...

Nasce Unione Popolare: Enrico Montesano sarà il portavoce All'incontro di presentazione di Unione Popolare parteciperanno Sara Cunial, Davide Barillari, l'avvocato Edoardo Polacco. 'Si tratta di persone non compromesse col vecchio sistema - sottolinea ... La coalizione verrà presentata domenica 22 maggio alle 15,30 al circolo Casale San Nicola di Roma: "La via politica - precisa Montesano - è la più incerta, la più lunga, ma è l'unica che abbiamo, e vo ...