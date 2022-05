Mbappé, 'decisione' alla LeBron James: Real e Psg in ansia (Di venerdì 20 maggio 2022) PARIGI - Kylian Mbappé come LeBron James . 'The decision' fu lo special tv in cui il cestista statunitense comunicò la sua decisione di passare da Cleveland a Miami dopo i giorni di trepida attesa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 maggio 2022) PARIGI - Kyliancome. 'The decision' fu lo special tv in cui il cestista statunitense comunicò la suadi passare da Cleveland a Miami dopo i giorni di trepida attesa ...

