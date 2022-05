(Di venerdì 20 maggio 2022)in, poi si dafuga eun. E’ successo adove, durante l’attività di controllo del territorio l’equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia diveniva inviata sul luogo di unstradale per i rilievi del caso. Giunti sul posto constatavano il danneggiamento divettura inil cui proprietario riferiva che era stato provocato dal conducente di un’altra autovettura che, immediatamente dopo, si era dato a repentina fuga. I militari dopo aver eseguito i rilievi del caso, raggiungevano, per dare ausilio, un’altra pattuglia che stava procedendo al rilevamento di un altro...

Advertising

ilfaroonline : Latina, ubriaco alla guida tampona un’auto in sosta, poi simula un incidente e chiama il 112 - superpeppeball : Toccate di culo all'uscita dalle scuole medie? Strusciate di pisello ai concerti? Mani sulle tette ubriaco alle fes… -

... conosce e vive la sofferenza, intesa nell'accezione etimologica, che deriva dalla radice... //d'amore / vacillando / ho chiuso i miei occhi / sognando / il tuo triste / ritorno" (...Inoltre, il suo interesse per la storia musicale afro -gli fa incorporare nel suono anche ... Il primo brano famoso, 'Borracho de Amor',di amore, è del 1962, e le sue origini sono una ...Un giovane di Latina è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di simulazione di reato e per guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante l’attività di controllo del territorio una pattuglia del ...Ancora una aggressione ai danni di carabinieri nel territorio della provincia di Latina. E’ successo a Priverno il giorno 17 maggio, intorno all’ora di pranzo. I militari della locale Stazione interve ...