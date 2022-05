Giovane in difficoltà sul Monte Polveracchio soccorso nella notte dall’Aeronautica militare (Di venerdì 20 maggio 2022) Un elicottero HH-139A dell’85mo Centro Combat Search&Rescue del 15mo Stormo dell’Aeronautica militare è intervenuto nel cuore della notte per soccorrere un ragazzo in difficoltà ed in stato di ipotermia che si trovava sul Monte Polveracchio, a Campagna. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha sede il Centro Combat SAR. Una volta raggiunta l’area di intervento, l’equipaggio – in collaborazione con i tecnici del Corpo Nazionale soccorso Alpino e Speleologico – ha recuperato il ragazzo tramite l’uso del verricello. Grazie all’uso dei visori notturni NVG ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) Un elicottero HH-139A dell’85mo Centro Combat Search&Rescue del 15mo Stormo dell’Aeronauticaè intervenuto nel cuore dellaper soccorrere un ragazzo ined in stato di ipotermia che si trovava sul, a Campagna. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroportodi Pratica di Mare, dove ha sede il Centro Combat SAR. Una volta raggiunta l’area di intervento, l’equipaggio – in collaborazione con i tecnici del Corpo NazionaleAlpino e Speleologico – ha recuperato il ragazzo tramite l’uso del verricello. Grazie all’uso dei visori notturni NVG ...

