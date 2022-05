Caldo estremo, l’esperto del Cnr: “Aumenterà la temperatura media e assisteremo a picchi di calore” (Di venerdì 20 maggio 2022) Si annuncia una nuova estate rovente e ancora una volta sembra si sia alla mercè dei cambiamenti climatici senza che appaia all’orizzonte un qualche pur timido segnale di miglioramento. Solo l’anno scorso, si è assistito all’ondata di Caldo più mortale mai registrata nel Nord America, con centinaia di vittime e una punta di calore in Canada di 49,6 gradi. I violenti incendi associati hanno anche portato a ingenti danni alle infrastrutture e alla perdita di raccolti. Un’intensa ondata di Caldo sta invece investendo proprio in questi giorni l’India settentrionale con temperature che hanno raggiunto il record di 49,2°C in alcune parti della capitale, Delhi. E il mese in corso potrebbe essere il maggio più Caldo della storia meteo in Italia e l’anticipo d’estate che si sta registrando in Italia e anche in alcune città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Si annuncia una nuova estate rovente e ancora una volta sembra si sia alla mercè dei cambiamenti climatici senza che appaia all’orizzonte un qualche pur timido segnale di miglioramento. Solo l’anno scorso, si è assistito all’ondata dipiù mortale mai registrata nel Nord America, con centinaia di vittime e una punta diin Canada di 49,6 gradi. I violenti incendi associati hanno anche portato a ingenti danni alle infrastrutture e alla perdita di raccolti. Un’intensa ondata dista invece investendo proprio in questi giorni l’India settentrionale con temperature che hanno raggiunto il record di 49,2°C in alcune parti della capitale, Delhi. E il mese in corso potrebbe essere il maggio piùdella storia meteo in Italia e l’anticipo d’estate che si sta registrando in Italia e anche in alcune città ...

