Anche Bernardeschi sta per salutare la Signora Dybala non ci sarà, voleva chiudere allo Stadium (Di venerdì 20 maggio 2022) Dybala non giocherà a Firenze, quindi la sua avventura alla Juve è già finita. E Anche Federico Bernardeschi si avvia all'addio, perché lui e la Juventus hanno deciso di non rinnovare il contratto in ...

