Laura Pausini positiva al Covid

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ebbene, sì. C’era qualcosa che non andava…”. Comincia così il tweet della cantante, appena tornata dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest, in cui annuncia di essereal. “Non mi sento bene da sabato – nel corso della finale Eurovision aveva avuto un leggero malore dietro le quinte -. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essereale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”. “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo ...