(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo alla ministradi intervenire dando seguito agli indirizzi già espressi in Parlamento e evitando inutili provocazioni da parte di una destra estremista in un momento così delicato. Non siciò che si è visto ai danni della". Così il responsabile Sicurezza del Pd, Enrico Borghi, su twitter.

TV7Benevento : Fascismo: Borghi (Pd), 'intervenga Lamorgese su indirizzi Parlamento' - -

Fascismo: Pd, 'Lamorgese intervenga, non si ripeta quanto accaduto a Cgil'
Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Chiediamo alla ministra Lamorgese di intervenire dando seguito agli indirizzi già espressi in Parlamento e evitando inutili provocazioni da parte di una destra estremista..