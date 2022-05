Draghi apre al confronto e al voto in Parlamento su Kiev (Di giovedì 19 maggio 2022) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha evocato la crisi di governo, furibondo per la sconfitta grillina che ha portato Stefania Craxi alla presidenza della commissione Esteri del Senato al posto di Vito Petrocelli. Ha convocato il Consiglio nazionale e attaccato il premier Draghi sostenendo che ha la responsabilità di tenere assieme la nuova maggioranza, estesa dalla Meloni a Renzi. Ma il premier ha evitato ogni reazione pubblica davanti all’ennesimo attacco del suo predecessore, in vista dell’informativa prevista per oggi alle Camere, anche alla luce dell’incontro avuto, la settimana scorsa a Washington, con il presidente statunitense Joe Biden. L’appuntamento è alle 9 al Senato e alle 11.30 alla Camera. Non è previsto alcun voto, ma il Movimento Cinque stelle continua nel pressing affinché il Parlamento possa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha evocato la crisi di governo, furibondo per la sconfitta grillina che ha portato Stefania Craxi alla presidenza della commissione Esteri del Senato al posto di Vito Petrocelli. Ha convocato il Consiglio nazionale e attaccato il premiersostenendo che ha la responsabilità di tenere assieme la nuova maggioranza, estesa dalla Meloni a Renzi. Ma il premier ha evitato ogni reazione pubblica davanti all’ennesimo attacco del suo predecessore, in vista dell’informativa prevista per oggi alle Camere, anche alla luce dell’incontro avuto, la settimana scorsa a Washington, con il presidente statunitense Joe Biden. L’appuntamento è alle 9 al Senato e alle 11.30 alla Camera. Non è previsto alcun, ma il Movimento Cinque stelle continua nel pressing affinché ilpossa ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Draghi apre al confronto e al voto in Parlamento su #Kiev | #RussianUkrainianWar - Linkiesta : #Draghi apre al confronto e al voto in Parlamento su #Kiev | #RussianUkrainianWar - Gcabocla1 : RT @DmitryEvic: Qualcuno oggi in Parlamento gli chiederà conto della figura di m.....che ha fatto?? - Luxgraph : Ora Draghi apre a voto e confronto in Parlamento sull’Ucraina (e non risponde a Conte) #corriere #news #2022 #italy… - Marco1999Busa : RT @DmitryEvic: Qualcuno oggi in Parlamento gli chiederà conto della figura di m.....che ha fatto?? -