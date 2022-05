Atp Ginevra 2022 | programma e ordine di gioco venerdì 20 maggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ile l’didi20dell’Atp 250 di, torneo in corso sulla terra rossa della città svizzera. La giornata vede andare in scena le semifinali: ad aprire ildel singolare saranno Reilly Opelka e Casper Ruud, rispettivamente numeri 4 e 2 del seeding elvetico. L’altra semifinale invece vedrà in campo i vincitori degli ultimi due quarti di finale: il vincente di Gasquet-Majchrzak se la vedrà con uno tra Ivashka e Sousa. Di seguito il dettaglio degli orari e il. IL TABELLONE DEL TORNEO Ildi20Campo Centrale, a partire dalle 12:00 Mektic/Pavic vs Jebavy/Reese Non prima delle 14:00 (4) Opelka vs (2) Ruud Gasquet o ...