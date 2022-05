Alexia compie gli anni | una vita nella dance

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022)gli. Il suo nome riporta la memoria ai magicinovanta, quando laera l’incontrastato genere in cima a tutte classifiche.è stata la regina dell’europop e tutt’ora i suoi pezzi vengono passati in discoteca nelle serate revival.: Da summer is crazy alla vittoria del festival di Sanremo nel 2003inizia la sua carriera nel lontano 1989, collaborando come corista nei brani del rapper Ice Mc, con cui sigla nel 1994 il primo successo dal titolo Think about the way, brano contenutocolonna sonora del film Trainspotting. Si fa notare per la sua bravura e in breve tempo diventa cantante di numerosi gruppi euro. La collaborazione con Ice Mc si rivela felice e i ...