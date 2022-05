Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 08:45 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 8.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN ENTRATA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA. CI SPOSTIAMO IN ESTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E L’AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E CENTRALE DEL LATTE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E SULLA NETTUNENSE IN LOCALITA’ LANUVIO INCIDENTE E CODE TRA VALLELATA E MONTE GIOVE NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD PER INCIDENTE TRA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO8.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN ENTRATA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA. CI SPOSTIAMO IN ESTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E L’AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E CENTRALE DEL LATTE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E SULLA NETTUNENSE IN LOCALITA’ LANUVIO INCIDENTE E CODE TRA VALLELATA E MONTE GIOVE NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA DIRAMAZIONENORD PER INCIDENTE TRA ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico molto intenso in via Casilina, la linea bus 057 di #Roma Tpl registra forti ritardi. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via di Torre Rossa, la #Roma Tpl segnala ritardi sulla linea bus 889 - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via di Casalotti, la linea bus 146 di #Roma Tpl registra ritardi - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via Torrevecchia, la #Roma Tpl segnala ritardi sulle linee bus 546 e 907 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso Castel di Leva-Ardeatina, la #RomaTpl segnala ritardi sulle linee di bus 074-218 -