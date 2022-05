Traffico Roma del 18-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla via del mare in via di risoluzione problemi legati a un incidente fino a poco fa si stava in coda tra le ciglia e Vitinia nelle due direzioni ancora code per incidente invece sulla via Flaminia direzione centro tra il centro Rai di Saxa Rubra e via di Grottarossa residui rallentamenti poi sulla via Tiburtina tra il raccordo e via di Tor Cervara direzione centro anche qui per un incidente ormai risolto e restiamo sulla via Tiburtina Dove hai prosegui fino alle 18 i lavori di asfaltatura tra Piazza delle Crociate via di Portonaccio inevitabili le ripercussioni dele sono sempre i lavori in corso a provocare code sulla via Pontina in avvicinamento cantiere di Castel di Decima code In entrambe le direzioni a Trastevere invece in Piazza di San Cosimato ...