“Perché Ale non deve fidanzarsi”. Per Carmen Di Pietro il figlio deve restare single per un motivo ben preciso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carmen Di Pietro fidanzata figlio? No, per la naufraga dell’Isola dei Famosi l’argomento è delicato e più di una volta, durante la permanenza in Honduras,la showgirl si è mostrata molto gelosa nei confronti del figlio Alessandro, 20 anni, nato dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni, padre anche di Carmelina. Carmen Di Pietro e la fidanzata del figlio Alessandro Iannoni – Un pensiero che da mesi logora la showgirl e naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In coppia con il figlio Alessandro, Carmen Di Pietro si è dimostrata attenta e protettiva, spesso soffocante nei confronti del suo primogenito e questa settimana è stata molto difficile a causa di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)Difidanzata? No, per la naufraga dell’Isola dei Famosi l’argomento è delicato e più di una volta, durante la permanenza in Honduras,la showgirl si è mostrata molto gelosa nei confronti delAlessandro, 20 anni, nato dalla relazione diDicon Giuseppe Iannoni, padre anche di Carmelina.Die la fidanzata delAlessandro Iannoni – Un pensiero che da mesi logora la showgirl e naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In coppia con ilAlessandro,Disi è dimostrata attenta e protettiva, spesso soffocante nei confronti del suo primogenito e questa settimana è stata molto difficile a causa di una ...

Advertising

ale_dibattista : Il PD parla di libertà di informazione eppure alcuni suoi esponenti hanno attaccato Cartabianca e la Berlinguer per… - MarcoM267 : RT @SimoNoveOtto: Ma come è bello buttarsi giu con quei colori da pezzati rossoblu Noi siamo attenti e siamo fortunati perchè noi siamo nat… - Claudia45554788 : @Serena25371404 Non so. Magari Ale e Sophie rientrano perché hanno impegni. - sergioalesi : RT @anna_baudo: @ale_dibattista @diMartedi Da chiedersi davvero perché e a che titolo le diano spazio. - sergioalesi : RT @kahlumir: @ale_dibattista @diMartedi Ma scusa... Tu volevi uscire dall'EU e adesso ti lamenti perché l'EU è debole? Ma ce stai a cojon… -

Carmen Di Pietro: 'Una fidanzata per Alessandro Non ora'/ 'Prima si sistema e poi' Ale mi ha detto che gli ha fatto piacere che mi sono esposta perché lui è timido. Poi però mi ha friendzonato dicendo che per lui c'è amicizia' , ha raccontato Maria Laura. Sarah Altobello: "Carmen ... Francesca Ferragni come la sorella Chiara: il pancione è social ... la dentista si mostra senza veli alla 34esima settimana di gravidanza di Concetta Desando T ale e ... la sua beauty routine di bellezza in gravidanza › Frutta secca in gravidanza: perché fa bene ... Gossip e TV mi ha detto che gli ha fatto piacere che mi sono espostalui è timido. Poi però mi ha friendzonato dicendo che per lui c'è amicizia' , ha raccontato Maria Laura. Sarah Altobello: "Carmen ...... la dentista si mostra senza veli alla 34esima settimana di gravidanza di Concetta Desando Te ... la sua beauty routine di bellezza in gravidanza › Frutta secca in gravidanza:fa bene ... Martina Colombari: “Figlio Ale andò lungo e perché non ne ho avuti altri”