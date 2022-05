Covid: ok in Usa a booster Pfizer in 5-11enni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Via libera negli Usa alla dose booster del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini di 5-11 anni. La Food and Drug Administration ha modificato oggi l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua)... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Via libera negli Usa alla dosedel vaccino anti-di-BioNTech per i bambini di 5-11 anni. La Food and Drug Administration ha modificato oggi l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua)...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale il livello di allerta Covid a New York, ora è 'alto'. Gli Usa approvano il vaccino Pfizer per i bambini fra i… - CarloCalenda : La catastrofe c’è in tutto l’Occidente. Basta vedere cosa accade con Trump in USA. Una parte dell’elettorato scegli… - SicilianoSum : @repubblica E dopo il #Covid, la #RussiaUkraineWar, la #crisi economica e alimentare ecco gli Ufo. Già immagino i l… - SicilianoSum : E dopo il #Covid, la #RussiaUkraineWar, la #crisi economica e alimentare ecco gli Ufo. Già immagino i lockdown: 'Uf… - pesorati : Il covid in USA mesi fa. Lei è una delle 100 donne più influenti nel mondo... -