(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Cominciaai primi dila stagione velica 2022 dell'AssociazioneStoriche Viareggio capitanata dal fiorentino Gianni Fernandes. Giovedì 2, di fronte alla Gria degli Uffizi, una flotta di derive della Classe12' si ritroverà presso la Società Canottieri, co-organizzatrice dell'evento, per disputare la quarta edizione della Coppa. Nel corso della giornata, in basecondizioni meteorologiche, si svolgeranno una o più prove lungo un percorso “a bastone” tra due boe posizionate nel tratto di fiumecompreso tra...

Advertising

TV7Benevento : Vele d'epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull'Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio -… - LocalPage3 : Vele d'epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull'Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio… - italiaserait : Vele d’epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull’Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio - fisco24_info : Vele d'epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull'Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio: (Adnkrono… - Luisella49 : RT @GenovaQuotidian: Nel fine settimana a Marina Genova vele d’epoca e Yacht & Garden -

Adnkronos

... ovvero quando questa era ancora agli inizi e i videogiochi dell'si contendevano ancora il ... Adesso, visto che il servizio di Nintendo Switch Online sta procedendo a gonfie, non sarebbe male ......come serpenti e dopo un lancio Halo da un cargo presero posizione dopo aver lasciato le... DOWN LE PARATE C'è stata un'in cui fare le parate militari sembrava il giusto coronamento di un ... Vele d'epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull'Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Comincia sull'Arno a Firenze ai primi di giugno la stagione velica 2022 dell'Associazione Vele Storiche Viareggio ...... Viareggio propone il “2° Capraia Sail Rally” e “1° Arcipelago Sail Rally”, navigazioni competitive per vele d’epoca, classiche, storiche e tradizionali, organizzate con il patrocinio della Regione ...