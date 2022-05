Advertising

Velvet Mag

Leggi anche Guerra Ucraina - Russia, Zelensky su Putin 'dialogo ma senza. Crimea e ... Serhiy Volyna, ha lanciato un messaggio su Twitter aMusk per chiedere aiuto e l'evacuazione dall'...... ma senza". Mariupol, sposi nella Azovstal: lui muore dopo 3 giorni. Il messaggio della moglie Sommario La battaglia Bombe a grappolo e al fosforo Azovstal, l'appello aMusk Draghi e ... Ultimatum di Elon Musk a Twitter: “Attenti o salta tutto” In a new tweet fired at Twitter before market open, Elon Musk has reiterated that his $44BN deal to buy the social media platform is on hold over the issue of spambots. But now he’s tacitly accusing ...Elon Musk said on Tuesday his $44 billion offer would not move forward until Twitter Inc shows proof that spam bots account for less than 5% of its total users, hours after suggesting he could seek a ...