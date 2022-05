Omicron stringe la morsa sulla Cina | i lockdown stanno distruggendo l' economia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Iimposti per contenere la diffusione della varianteaffondano l'della, in frenata ad aprile, quando le restrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio hanno comportato gli stop più gravi all'attività economica. In rilievo c'è la battuta d'arresto della produzione industriale, che segna una contrazione del 2,9% rispetto all'aprile 2021, e soprattutto il crollo dei consumi: le vendite al dettaglio sono precipitate dell'11,1% ad aprile, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e segnano per il secondo mese consecutivo una contrazione (a marzo avevano registrato un -3,5%). A preoccupare sono anche le ricadute sociali: il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è salito al 6,1% il mese scorso, sfiorando il record assoluto di febbraio 2020, e in netto aumento ...