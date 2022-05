Csaba | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 maggio 2022) In Italia ilè molto raro, ma si tratta di unaffascinante che appartiene alla tradizione ungherese; secondo la leggenda era portato dal figlio di Attila. L’etimologia e ilsono dibattuti, e viene ricondotto a diversi termini ungheresi, ad esempio: csáb (“attirare”, “adescare”); csapás (“avversità”, “calamità”, “sfortuna”); csáp (“corno”); csap (“manopola”, “chiave”, “gancio”); Si ritiene inoltre che possa derivare: da un termine non meglio specificato coldi “pastore” (lo stessodelOpilio); da un termine non meglio specificato coldi “dono” (lo stesso dei nomi Jesse, Darko e Shay) Come detto, parliamo di unestremamente raro, tanto che in Italia nel ...