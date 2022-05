Mani sullo scudetto grazie alla fascia sinistra | come Theo - Leao pochi in Europa

Advertising

Giulius888 : Ecco infatti skriniar ha già messo le mani sullo scudetto con questo gol - Goalist_it : #MilanAtalanta: il #Milan vince e si porta a +5 sull'#Inter impegnato a #Cagliari. L'#Atalanta si ferma in ottava p… - GuilleTano5 : RT @CorSport: #MilanAtalanta 2-0: #Leao e Theo #Hernandez da sogno, #Pioli mette le mani sullo scudetto ?? - maldiniforever3 : RT @CorSport: #MilanAtalanta 2-0: #Leao e Theo #Hernandez da sogno, #Pioli mette le mani sullo scudetto ?? - CorSport : #MilanAtalanta 2-0: #Leao e Theo #Hernandez da sogno, #Pioli mette le mani sullo scudetto ?? -

Tuttosport

Vince 2 - 0 contro l'Atalanta il Milan nella penultima giornata di campionato. Merito dei gol di Leao e Theo Hernandez. L'analisi da San Siro di Marco Pasotto.E' delirio rossonero a San Siro! Il Milan di Pioli batte 2 - 0 l'Atalanta e si avvicina in modo decisivo allo scudetto numero 19 grazie ad una vittoria cruciale con il tricolore che adesso è davvero ... Milan, mani sullo scudetto: Leao e Theo piegano l'Atalanta Prima storica partita della Bertram Yachts Tortona ai ply off della serie A di basket. I Tortonesi giocheranno una favolosa serie contro Umana Reyer ...In caso di sconfitta o pareggio lo Scudetto andrebbe direttamente nelle mani dei rossoneri con una giornata d’anticipo ... ad un colpo di testa di Darmian su ottimo cross di Perisic sul secondo palo: ...