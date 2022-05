Djokovic-Tsitsipas oggi in tv in chiaro sulla Rai? Canale e dove vedere finale Internazionali Roma 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si sfidano nella finale del Masters 1000 di Roma 2022. Agli Internazionali BNL d’Italia va in scena il remake della finale dell’ultimo Roland Garros, con il greco determinato a prendersi la rivincita sul serbo. Il numero uno al mondo è apparso letteralmente imbattibile questa settimana ed ha travolto ogni avversario sulla sua strada. Attenzione però al greco Tsitsipas, reduce dalla vittoria del ‘Mille’ di Montecarlo e numero 2 della Race. Djokovic è avanti 6-2 nei precedenti e si è aggiudicato sia i 4 sulla terra rossa che le 3 finali. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI dove si può vedere la ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Novake Stefanossi sfidano nelladel Masters 1000 di. AgliBNL d’Italia va in scena il remake delladell’ultimo Roland Garros, con il greco determinato a prendersi la rivincita sul serbo. Il numero uno al mondo è apparso letteralmente imbattibile questa settimana ed ha travolto ogni avversariosua strada. Attenzione però al greco, reduce dalla vittoria del ‘Mille’ di Montecarlo e numero 2 della Race.è avanti 6-2 nei precedenti e si è aggiudicato sia i 4terra rossa che le 3 finali. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIsi puòla ...

Advertising

sportface2016 : #IBI22, ultima giornata: #Djokovic sfida #Tsitsipas, #Swiatek a caccia del bis #tennis - Ubitennis : ATP Roma, Swiatek-Jabeur e Djokovic-Tsitsipas: perché è molto facile sbagliare il pronostico per entrambe le finali… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semifinale… - ClaudeJosh1 : RT @Eurosport_IT: ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semifinale… - zazoomblog : ATP Roma 2022 Djokovic sfida Tsitsipas in finale: in palio un titolo prestigioso - #Djokovic #sfida #Tsitsipas… -