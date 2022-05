Bologna-Sassuolo 1-3: Scamacca e Berardi piegano i felsinei (Di domenica 15 maggio 2022) Tre reti e tanto spettacolo: così il Sassuolo piega il Bologna in una gara che non aveva poste in palio. Protagonista assoluto dei neroverdi è stato Gianluca Scamacca, in grado di battere Skorupski in due occasioni per tempo. Tra le due firme del centravanti ex Genoa c’è stata la firma straordinaria di rovesciata di Domenico Berardi, il quale si è visto anche annullare una rete. Il Bologna alza la testa solo nel finale procurandosi un rigore firmato da Orsolini. La partita Nel primo tempo entrambe le squadre si studiano a sufficienza durante le prime fasi della gara. Il Sassuolo tuttavia alza il ritmo a metà prima frazione: Scamacca di testa al 35? ha battuto Skorupski con un colpo di testa praticamente perfetto. La rete è lo spartiacque della gara che costringe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022) Tre reti e tanto spettacolo: così ilpiega ilin una gara che non aveva poste in palio. Protagonista assoluto dei neroverdi è stato Gianluca, in grado di battere Skorupski in due occasioni per tempo. Tra le due firme del centravanti ex Genoa c’è stata la firma straordinaria di rovesciata di Domenico, il quale si è visto anche annullare una rete. Ilalza la testa solo nel finale procurandosi un rigore firmato da Orsolini. La partita Nel primo tempo entrambe le squadre si studiano a sufficienza durante le prime fasi della gara. Iltuttavia alza il ritmo a metà prima frazione:di testa al 35? ha battuto Skorupski con un colpo di testa praticamente perfetto. La rete è lo spartiacque della gara che costringe ...

