Addio a Valerio Onida | morto a 86 anni l’ex presidente della Consulta

(Di domenica 15 maggio 2022) E’a 86, tra i più noti e insigni costituzionalisti italiani. Avvocato e professore di diritto, ha insegnato per 26all’Università di Milano, dove era nato il 30 marzo del 1936.Tra i primi a dare notiziascomparsa, il figlio, Francesco, che ha postato una fotografia del padre sui social con il commento: “Ciao papà, grazie di tutto”.”Ho perso un fratello – è il commento delCorte Costituzionale, Giuliano Amato – Era un uomo buono e un vero maestro”. In un messaggio inviato alla famiglia, ilRepubblica Sergio Mattarella ne ricorda il “forte spirito civico e prezioso impegno per le istituzioni...

