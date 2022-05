Sconti e contributi, gli incentivi auto sono pronti a partire (Di sabato 14 maggio 2022) Lunedì entra in vigore il dpcm per l'automotive che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per gli incentivi rivolti ad acquisti per le auto e le moto elettriche e non inquinanti. Lo hanno riferito ieri all'agenzia Agi fonti del Ministero dello Sviluppo economico. La piattaforma sarà operativa dal 25 maggio, ma i contratti di vendita saranno validi dal 16 maggio, per cui i cittadini potranno richiedere il contributo già da lunedì. I fondi rientrano tra le risorse stanziate dal governo nel fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. In particolare, la misura stabilisce che: per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Lunedì entra in vigore il dpcm per l'motive che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per glirivolti ad acquisti per lee le moto elettriche e non inquinanti. Lo hanno riferito ieri all'agenzia Agi fonti del Ministero dello Sviluppo economico. La piattaforma sarà operativa dal 25 maggio, ma i contratti di vendita saranno validi dal 16 maggio, per cui i cittadini potranno richiedere il contributo già da lunedì. I fondi rientrano tra le risorse stanziate dal governo nel fondomotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. In particolare, la misura stabilisce che: per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, ...

