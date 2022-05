Il gas da una parte, il Sud dall’altra. La partita (doppia) di Draghi (Di sabato 14 maggio 2022) Il caldo è ormai arrivato, avvolgendo l’Italia. Ed è facile dimenticarsi di quanto il gas russo sia per l’Italia essenziale, almeno fino a quando la transizione energetica da una parte e l’ingresso di nuovi fornitori dall’altra non permetteranno di staccare il tubo da Mosca. Nei giorni in cui Gazprom riduce di un terzo l’afflusso di gas all’Europa (da oggi dalla stazione di Soudja dovrebbero transitare 50,6 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 72 milioni normali) portandone il prezzo a 102,5 euro, qualcuno si chiede come l’Italia affronterà il prossimo inverno. Formiche.net ne ha parlato con Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia industriale all’Università Cattolica di Milano. Il quale ha affrontato anche un altro tema all’ordine del giorno: il Sud. Il prezzo del gas sta salendo, la Russia ha cominciato a chiudere i ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Il caldo è ormai arrivato, avvolgendo l’Italia. Ed è facile dimenticarsi di quanto il gas russo sia per l’Italia essenziale, almeno fino a quando la transizione energetica da unae l’ingresso di nuovi fornitorinon permetteranno di staccare il tubo da Mosca. Nei giorni in cui Gazprom riduce di un terzo l’afflusso di gas all’Europa (da oggi dalla stazione di Soudja dovrebbero transitare 50,6 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 72 milioni normali) portandone il prezzo a 102,5 euro, qualcuno si chiede come l’Italia affronterà il prossimo inverno. Formiche.net ne ha parlato con Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia industriale all’Università Cattolica di Milano. Il quale ha affrontato anche un altro tema all’ordine del giorno: il Sud. Il prezzo del gas sta salendo, la Russia ha cominciato a chiudere i ...

