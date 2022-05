Shanghai, dall'incubo Covid all'obiettivo zero contagi per metà maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il vice sindaco esecutivo Wu Qing, nel briefing quotidiano, ha ricordato che le infezioni di giovedì sono state per il decimo giorno di fila sotto quota 5.000, a conferma di un trend in fase di calo. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il vice sindaco esecutivo Wu Qing, nel briefing quotidiano, ha ricordato che le infezioni di giovedì sono state per il decimo giorno di fila sotto quota 5.000, a conferma di un trend in fase di calo. ...

Advertising

cotrozzi_lisa : RT @fulvio_oscar: Le persone che muoiono di fame a Shanghai ne hanno avuto abbastanza. Si liberano dall'essere tenuti in ostaggio in un gra… - ObsoletusH : RT @fulvio_oscar: Le persone che muoiono di fame a Shanghai ne hanno avuto abbastanza. Si liberano dall'essere tenuti in ostaggio in un gra… - fulvio_oscar : Le persone che muoiono di fame a Shanghai ne hanno avuto abbastanza. Si liberano dall'essere tenuti in ostaggio in… - RobertoBiancoIT : @GelinasTerry @Incudine3 @TheEconomist È legale solo un'invasione se fatta dall'imperialismo economico e militare U… - DavideDila : RT @CollotMarta: Non è Shanghai, è il Cardarelli di Napoli. Dall'inizio abbiamo detto che non bisognava tornare alla normalità, perché la… -