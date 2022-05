(Di venerdì 13 maggio 2022), ospite di Casa Chi, ha smentito le news di: dalla rottura di Lulù e Manuel Bortuzzo (mentre erano in studio da lui), fino al presunto flirt tra Jessica e Simone Bonaccorsi.i messaggi privati diNoi vogliamo molto bene adperò ci siamo rimaste male,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Martina040902 : RT @harsiness: NON MADAME CITANDO L’AMORE LIBERO DIOMIO L’IMPATTO DI ALEX BELLI SULLA NOSTRA SOCIETÀ - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip Delia Duran e Alex Belli a nudo dalle Iene - blogtivvu : Alex Belli pubblica le chat WhatsApp con Clarissa Selassiè: “Non mettetemi in mezzo alle vostre cose!”… - infoitcultura : Alex Belli e Delia Duran, confessioni piccanti a Le Iene - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli rivelano proprio tutto: l'intervista a Le Iene è bollente -

Il fotografo si è fatto conoscere in tv anche per delle ospitate a Pomeriggio Cinque e al GF Vip, dove ha sostenuto l'amico. Matrimonio in vista anche per Guenda Goria Entro la fine del ...Clarissa ha smentito anche le ultime dichiarazioni diche ha parlato della rottura tra Lulù e Manuel ma pure del presunto avvicinamento tra Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi : Sono ...Alex Belli durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 ha fatto molto discutere. Adesso che il reality più spiato ...Soleil Sorge, mamma Wendy all'attacco di Alex Belli/ 'Smettila di dire bugie su di lei'. . Alex Belli vs Soleil Sorge, 'Merita la mia indifferenza'/ 'Certe persone pensano…' Alex Belli e Delia Duran, ...