Sinner vince ancora e si regala i quarti contro Tsitsipas (Di giovedì 12 maggio 2022) AGII - Battendo in due set (6-2/7-6) e in un'ora e 41 di gioco il serbo Krajinovic, Jannik Sinner è approdato nei quarti di finale, unico rappresentante italico. Domani affronterà il greco Tsitsipas. I precedenti sono a favore del greco, tre vittorie contro una, due anni fa proprio agli Internazionali d'Italia quando nei trentaduesimi vinse l'azzurro. Le parole di Tsitsipas e Sinner L'ultimo incontro tra i due risale allo Slam d'Australia di quest'anno, sul veloce, quando Tsitsipas nei quarti di finale lasciò al tennista di San Candido nove game in tre set. "Ogni match ha una storia diversa - non si sbilancia troppo Tsitsipas in conferenza stampa - ci siamo scontrati anche sulla terra (due vittorie a una per lui, ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGII - Battendo in due set (6-2/7-6) e in un'ora e 41 di gioco il serbo Krajinovic, Jannikè approdato neidi finale, unico rappresentante italico. Domani affronterà il greco. I precedenti sono a favore del greco, tre vittorieuna, due anni fa proprio agli Internazionali d'Italia quando nei trentaduesimi vinse l'azzurro. Le parole diL'ultimo intra i due risale allo Slam d'Australia di quest'anno, sul veloce, quandoneidi finale lasciò al tennista di San Candido nove game in tre set. "Ogni match ha una storia diversa - non si sbilancia troppoin conferenza stampa - ci siamo scontrati anche sulla terra (due vittorie a una per lui, ...

