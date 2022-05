Advertising

Clamorosi Grizzlies: Warriors umiliati, ora serve gara-6

La Gazzetta dello Sport

Sembrava tutto già scritto: Golden State in finale di conference, Memphis eliminata. Pareva inevitabile, coi Warriors reduci da due vittorie e isenza Ja Morant, il loro fenomeno infortunato. Solo che nessuno ha passato il copione alla squadra di Taylor Jenkins, che anziché farsi da parte ha tirato fuori la partita perfetta, quella ...Ad Ovest perdono anche i Memphis, che cadono a sorpresa contro i Rockets ultimi in ... Numeriper un giocatore che non vuole smettere di stupire. Sontuoso anche Jayson Tatum ... Clamorosi Grizzlies: Warriors umiliati, ora serve gara-6 Spalle al muro, i Grizzlies non potevano sbagliare per di più giocando tra le mura amiche. In agra 5 contro i Warriors hanno preso il controllo del gioco nel primo quarto e non li ...Dopo i 47 punti di Ja Morant contro Golden State, Patrick Beverley ci ha tenuto a sottolineare come nella serie contro i Minnesota Timberwolves le cose siano andate in maniera molto diversa: "Con noi ...