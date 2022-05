Buon compleanno Zdenek Zeman | Evaristo Beccalossi | Andrew Howe…

(Di giovedì 12 maggio 2022) …Ezio Nocera, Burt Bacharach, Fulvio Grimaldi, Paolo Casarin, Gian Pieretti, Angelo Attaguile, Carmelo Barbagallo, Emilio Estevez, Daniele Fossati, Camilla Sgambato, Marco di Stefano, Augusto de Megni, Luca Riemma, Roberto Calabrese, Riccardo Cortese, Gianluca Sansone, Sabina Radu, Niccolò Giannetti, Angela Gabbiadini, Federica di Criscio… Oggi 12 maggio compiono gli anni: Ezio Nocera, fotoartista; Luigi Pozzi, ex calciatore; Cesare Marchetti, fisico; Roland Riz, politico, giurista; Burt Bacharach, pianista, compositore; Gaetano Allotta, saggista; Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Elio Mosele, politico; Marcello Silvestrini, linguista; Mauro Bosco, attore, doppiatore; Nadia Liani, cantante; Adriano Birtig, ex calciatore; Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, dirigente, opinionista; Gian Pieretti, cantautore, compositore, paroliere; Massimo de Vita, fumettista; ...

Advertising

MarroneEmma : Buon compleanno a quel figo di @alecattelan ???? - acffiorentina : Buon compleanno, Lucas Martinez Quarta ???? Lascia i tuoi auguri per il Chino nei commenti ?? #ForzaViola ??… - GassmanGassmann : Buon compleanno Ettore! #EttoreScola 10 maggio 1931. ?? - Dan_FCIM : @steilbarellino Buon compleanno Stefano! ??? - HossainNilofar : RT @MarinaMasala1: @paoloigna1 Anche se a fine serata... tanti auguri di buon compleanno! -

LA NAZIONE

... e per tutti i bambini che lottano per un'esistenza migliore, strappando morsi di quotidianità, il 4 giugno, alle 21, nel teatro Marrucino di Chieti si terrà una grande festa: "Noemi, ...Il professore ha detto di aver stretto unrapporto di amicizia con il deputato Sgarbi, ma in un primo momento non voleva andare al suoin quanto conosceva pochi invitati. Crisanti e ... Buon compleanno a don Giuseppe Oggi sono 96 candeline E’ l’undici maggio 2000: a Sagamihara nasce Yuki Tsunoda. Lui ancora non lo sa, ma per il Giappone diventerà una sorta di eroe, una di quelle persone che con orgoglio tornano dopo anni a rappresentare ...Andrea Crisanti si è divertito molto al compleanno di Vittorio Sgarbi e, tra gli invitati, non gli è sfuggito un dettaglio: c'erano molte belle ragazze.