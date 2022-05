anteprima24 : ** ##Benevento, proposta di riperimetrazione dell’Area ZES di contrada Olivola-Roseto ** - ottopagine : Giunta: 'Proposta riparametrazione area Zes Olivola - Roseto' #Benevento - anteprima24 : ** Fibromialgia, Abbate: “Ho presentato proposta di legge per riconoscimento come patologia invalidante” **… - ilvaglio1 : Fibromialgia patologia invalidante: proposta di legge di Gino Abbate #ginoabbate #fibromialgia #benevento -

NTR24

...Accademia di Santa Sofia che torna nella bella cornice dell'Auditorium Sant'Agostino di, ... La Stagione Artistica 2022da Accademia in sinergia con Università degli Studi del Sannio, ...... in tema di misure atte a fronteggiare le Povertà Estreme, concapofila di tutti gli ... Sulla linea di intervento 1.3.2 - Stazioni di posta - laprogettuale finanziata per 910.000,00 ... Benevento, deliberata proposta di riperimetrazione dell'Area ZES di contrada Olivola-Roseto Il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, rendono noto che questa mattina la Giunta comunale ha deliberato la ...Il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, rendono noto che questa mattina la Giunta comunale ha deliberato la ...