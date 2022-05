Traffico Roma del 11-05-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Mary trovati all’ascolto intenso il Traffico sulle principali strade della capitale sui vicini raccordi in particolare sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Casal del Marmo è la pietra la Prenestina e altre cose in carreggiata esterna tra la diramazione Roma sud della Tiburtina e tra la Cassia bis e la Roma Fiumicino su quest’ultimo Code con un incidente segnalato all’altezza del raccordo filettato Urbano della A24 Roma-teramo file tra Tor Cervara e la tangenziale est verso la tangenziale è su quest’ultima auto in fila tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Largo Passamonti e se verso San Giovanni sul tratto Urbano della A24 ancora file tra Tor Cervara il raccordo ci sono i collegamenti Verso il raccordo sulla Pontina tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto intenso ilsulle principali strade della capitale sui vicini raccordi in particolare sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Casal del Marmo è la pietra la Prenestina e altre cose in carreggiata esterna tra la diramazionesud della Tiburtina e tra la Cassia bis e laFiumicino su quest’ultimo Code con un incidente segnalato all’altezza del raccordo filettato Urbano della A24-teramo file tra Tor Cervara e la tangenziale est verso la tangenziale è su quest’ultima auto in fila tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Largo Passamonti e se verso San Giovanni sul tratto Urbano della A24 ancora file tra Tor Cervara il raccordo ci sono i collegamenti Verso il raccordo sulla Pontina tra ...

