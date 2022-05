Manfredi | “Impianto Acerra sufficiente | servono biodigestori”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel ciclo dei rifiuti che abbiamo immaginato il termovalorizzatore di. Dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti concentrandoci sugli impianti che non abbiamo che sono essenzialmente i”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, sottolineando che il primoche vedrà la luce a Ponticelli, per cui ieri è arrivato l’ok all’integrazione del finanziamento, ”ci consentirà di partire su un campo per noi fondamentale perchè significa far risparmiare soldi ai cittadini. Oggi noi paghiamo altri Comuni e privati per smaltire i nostri rifiuti”. Non solo impianti per smaltire l’umido, ma anche per la cosiddetta ‘materia seconda’ come vetro, carta, cartone e indumenti usati per il cui smaltimento – ha ricordato ...