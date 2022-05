Ultime Notizie – Incontro Letta-Conte: “Tensioni, ma avanti con il dialogo” (Di martedì 10 maggio 2022) Oggi c’è stato un Incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5S Giuseppe Conte: “E’ stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica”, spiegano fonti pentastellate, che parlano di “Incontro cordiale, come sempre dati i rapporti personali e politici tra i due leader, in cui sono state trattate le varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti“. I due leader, proseguono le stesse fonti, “non si sono nascosti le Tensioni di queste Ultime settimane ma hanno ribadito la intenzione e determinazione a continuare il percorso di dialogo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Oggi c’è stato untra il segretario del Pd Enricoe il leader del M5S Giuseppe: “E’ stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica”, spiegano fonti pentastellate, che parlano di “cordiale, come sempre dati i rapporti personali e politici tra i due leader, in cui sono state trattate le varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti“. I due leader, proseguono le stesse fonti, “non si sono nascosti ledi questesettimane ma hanno ribadito la intenzione e determinazione a continuare il percorso di”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - sole24ore : ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 56.015 i nuovi casi e 158 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 15%, giù i ricoveri #ANSA… -