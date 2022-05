Roma, svaligiano un appartamento: beccati fuori dal condominio con la refurtiva (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato tre cittadini della Georgia, due 33enni e un 51enne, tutti già con precedenti e senza occupazione, gravemente indiziati dei reati di concorso in furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I militari, in transito nei pressi di viale delle Milizie, hanno notato i tre indagati uscire frettolosamente da un condominio ed hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, occultati negli indumenti dei tre soggetti, alcuni gioielli, un accendino d’argento, un mazzo di chiavi “bulgare” e grimaldelli. I successivi accertamenti hanno consentito ai militari di appurare che i tre indagati, poco prima, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022)– Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della CompagniaCentro hanno arrestato tre cittadini della Georgia, due 33enni e un 51enne, tutti già con precedenti e senza occupazione, gravemente indiziati dei reati di concorso in furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I militari, in transito nei pressi di viale delle Milizie, hanno notato i tre indagati uscire frettolosamente da uned hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, occultati negli indumenti dei tre soggetti, alcuni gioielli, un accendino d’argento, un mazzo di chiavi “bulgare” e grimaldelli. I successivi accertamenti hanno consentito ai militari di appurare che i tre indagati, poco prima, ...

