Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” (Di lunedì 9 maggio 2022) L’allerta per il rischio della diffusione della Peste suina è altissima nel Lazio. altri due casi sospetti sono stati registrati a Roma nella stessa zona del caso zero, ovvero il parco dell’Insugherata. Per questo la Regione Lazio ha dato il via libera agli abbattimenti selettivi richiesti anche dal sottosegretario alla salute Andrea Costa come deterrente per “contenere la diffusione del virus”. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha anche firmato l’ordinanza di istituire “una zona rossa nella capitale per contenere la Peste suina“. I due nuovi casi sospetti sono stati individuati, su sedici campioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) L’allerta per il rischio delladellaè altissima nel Lazio.duesospetti sono stati registrati anella stessadel caso zero, ovvero il parco dell’Insugherata. Per questo la Regione Lazio ha dato il viaselettivi richiesti anche dal sottosegretario alla salute Andrea Costa come deterrente per “contenere ladel virus”. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha anche firmato l’ordinanza di istituire “unanella capitale per contenere la“. I due nuovisospetti sono stati individuati, su sedici campioni, ...

Advertising

fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - ilpost : A Roma è stata istituita una “zona rossa” per limitare la diffusione della peste suina africana - repubblica : Contro la peste suina arriva il via libera all'abbattimento dei cinghiali [di Lorenzo D'Albergo] - PianetaTerra7 : @Agenzia_Ansa Meglio che muoiano di peste suina le persone o che chiamino dei cacciatori per eliminare tutti quei c… - qui_finanza : Peste suina, scatta la “zona rossa”: cosa significa. Ci sono rischi per l’uomo? -