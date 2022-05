Ora cambia tutto: la ‘doppietta’ di Ancelotti stende Juve e Inter (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Real Madrid ha deciso di mettere in atto una doppia mossa nel prossimo calciomercato: Ancelotti può mandare ko Juventus, Inter e non solo Tra poco più di due giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Real Madrid ha deciso di mettere in atto una doppia mossa nel prossimo calciomercato:può mandare kontus,e non solo Tra poco più di due giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Corriere : Giappone, il premier: «Con la Russia ora cambia tutto La Cina sia responsabile» - lo_spiffero : Il Parco della Salute non cambia. Ora la priorità è evitare che le aziende rimaste in corsa per realizzarlo si sfil… - CathedralWall : RT @StefanoBerto83: @CathedralWall @dianacalibana @alexfuse Questo erano dati pre-omicron. Non so ora che cosa cambia. Non esistono dati. C… - enbusy : Ah in maniera immediata,si cambia,pur di far passare l’unica idea per loro da perseguire,ora non serve più l’unanim… - StefanoBerto83 : @CathedralWall @dianacalibana @alexfuse Questo erano dati pre-omicron. Non so ora che cosa cambia. Non esistono dat… -