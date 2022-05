Made in Sud, anche Lorella Boccia positiva al Covid: cosa accadrà stasera (Di lunedì 9 maggio 2022) Nuovo intoppo per Made in Sud: dopo Clementino, di recente anche Lorella Boccia è risultata positiva al Covid. A dare la notizia ci ha pensato la diretta interessata attraverso una Instagram Story condivisa alcune ore fa. Ecco dunque cosa accadrà nella quarta puntata del varietà di Rai2. Non prosegue nel migliore dei modi la nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 9 maggio 2022) Nuovo intoppo perin Sud: dopo Clementino, di recenteè risultataal. A dare la notizia ci ha pensato la diretta interessata attraverso una Instagram Story condivisa alcune ore fa. Ecco dunquenella quarta puntata del varietà di Rai2. Non prosegue nel migliore dei modi la nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

