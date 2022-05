Internazionali d’Italia 2022, Shapovalov si scusa: “Errore mio, cercherò di migliorare” (Di lunedì 9 maggio 2022) Protagonista di una scenata nel match di primo turno degli Internazionali d’Italia 2022, Denis Shapovalov si è calmato dopo la vittoria ai danni di Lorenzo Sonego. Il tennista canadese, in conferenza stampa, ha analizzato a mente fredda l’accaduto: “Mi sono scusato. cercherò di essere migliore e di non ripetere certi comportamenti. Non mi era mai capitato di scavalcare la rete in un match prima d’ora, ma adesso che conosco la regola non lo farò più. Errore mio, mi sono scusato“. ECCO COSA E’ ACCADUTO Riguardo al match in sé, Shapovalov ha detto: “Atmosfera incredibile per una partita incredibile. E’ uno di quegli incontri che ti restano dentro, non deve essere stato male trovarsi sugli spalti“. Infine, il numero 16 del mondo ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Protagonista di una scenata nel match di primo turno degli, Denissi è calmato dopo la vittoria ai danni di Lorenzo Sonego. Il tennista canadese, in conferenza stampa, ha analizzato a mente fredda l’accaduto: “Mi sonoto.di essere migliore e di non ripetere certi comportamenti. Non mi era mai capitato di scavalcare la rete in un match prima d’ora, ma adesso che conosco la regola non lo farò più.mio, mi sonoto“. ECCO COSA E’ ACCADUTO Riguardo al match in sé,ha detto: “Atmosfera incredibile per una partita incredibile. E’ uno di quegli incontri che ti restano dentro, non deve essere stato male trovarsi sugli spalti“. Infine, il numero 16 del mondo ha ...

sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, Cocciaretto fuori all'esordio: Bencic passa in due set - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Fognini Thiem in streaming gratis, guarda la sfida in diretta: Se hai cliccato su quest… - asapsports : Internazionali BNL d'Italia May 8 interview transcripts - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Belinda Bencic wins in straight sets over Elisabetta Cocciaretto 6-4 6-2 -