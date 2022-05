Attentato contro l’ambasciata russa a Bucarest (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad inizio Aprile è avvenuto un Attentato suicida in Romania che poi ha preso diverse forme: suicida contro l’ambasciata russa a Bucarest. Un uomo si è scagliato con l’auto contro il cancello dell’edificio. La vettura si è poi incendiata. Secondo fonti locali l’uomo avrebbe urlato alcune frasi contro le guardie schierate davanti all’edificio da dove propro ieri il governo romeno ha espulso dieci diplomatici. Nel contempo , oltre alla notizia di cui sopra del 6 Aprile 2022, le cose si sono ampiamente aggravate per tutto il mese, al punto che ora anche la Moldavia teme un allargamento del conflitto. La Romania ha dichiarato un mese fa circa dieci funzionari dell’ambasciata russa a Bucarest “persona non grata”. Lo ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad inizio Aprile è avvenuto unsuicida in Romania che poi ha preso diverse forme: suicida. Un uomo si è scagliato con l’autoil cancello dell’edificio. La vettura si è poi incendiata. Secondo fonti locali l’uomo avrebbe urlato alcune frasile guardie schierate davanti all’edificio da dove propro ieri il governo romeno ha espulso dieci diplomatici. Nel contempo , oltre alla notizia di cui sopra del 6 Aprile 2022, le cose si sono ampiamente aggravate per tutto il mese, al punto che ora anche la Moldavia teme un allargamento del conflitto. La Romania ha dichiarato un mese fa circa dieci funzionari del“persona non grata”. Lo ha ...

