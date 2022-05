Atletico Madrid | Simeone sicuro sul futuro | «Qui è un obbligo»

Advertising

CalcioNews24 : #AtleticoMadrid, #Simeone parla così sul suo futuro al club ??? - sportli26181512 : Ancelotti: 'Mi godo tutti i momenti della carriera. Il Real è il Real': Carlo Ancelotti sta vivendo una seconda gio… - sportli26181512 : Marsiglia: Kamara tra Atletico Madrid e Aston Villa: Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia che l… - sghezziofficial : #Liga: Colpo #Champions dell'#Atletico nel #derby di #Madrid - La #classifica - #sportpress24 - BabboChiquita : @RedandBlack22 Sarebbe stato il terzo. Ne fece uno anche a Leao in Champions League contro l'Atletico Madrid, dove… -

Dall'Inghilterra inoltre circolano anche i profili di Zidane, in attesa di nuova sistemazione dopo un anno sabbatico, Luis Enrique ed anche Diego Simeone ora ancora all'. La ...Commenta per primo Boubacar Kamara, centrocampista dell' Olympique Marsiglia che lascerà il club francese a fine anno a parametro zero, è contesto trae Aston Villa. Come riporta il Daily Mail , gli spagnoli avevano già un accordo con il giocatore ma la squadra allenata da Steven Gerrard si è inserita nella corsa.Carlo Ancelotti sta vivendo una seconda gioventù al Real Madrid e in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Atletico Madrid, si esprime così: "Sì, ...L'Inter sarebbe molto attiva sul fronte mercato per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe sicuramente Gleison Bremer del Torino che dovrebbe prendere il posto del ...