Advertising

globalistIT : Il VIDEO realizzato da Zelensky - StefaniSer : @AleksL74 @pescarese73 Il popolo realizza sempre con lentezza la realtà di certi eventi. Gli italiani avranno bisog… -

Globalist.it

Il video ha una regia accuratissima, la camera è sempre in movimento di fronte a unimmobile che, con la capacità dell'attore, racconta come quel `Mai più´ che caratterizzava la giornata ......della Russia dal G20 perché crediamo nel multilateralismo e il multilateralismo sicon i ... Ore 06:17 -: faremo uscire la nostra gente da Mariupol e Azovstal "Continueremo a fare di ... Zelensky realizza un video in bianco e nero nel giorno della Memoria Le immagini della seconda guerra mondiale sono perfettamente sovrapponibili a quelle dell'Ucraina di oggi, con i palazzi distrutti dalle bombe di Putin.“In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo”, ha detto Zelensky nel video in bianco e nero realizzato tra le macerie di un palazzo in occasione della Giornata della ...