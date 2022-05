Ultime Notizie – Spezia-Atalanta 1-3, nerazzurri in corsa per Europa (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Atalanta batte 3-1 lo Spezia nel ‘lunch match’ della 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Picco’ della città ligure. Per gli ospiti in gol Muriel al 16?, Djimsiti al 73? e Pasalic all’87’, per i padroni di casa rete del momentaneo 1-1 di Verde al 30?. In classifica l’Atalanta sale a quota 59 agganciando Roma e Fiorentina impegnate domani sera al ‘Franchi’ nel posticipo del lunedì, mentre lo Spezia resta fermo in 15/a posizione insieme alla Sampdoria con 33 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – L’batte 3-1 lonel ‘lunch match’ della 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Picco’ della città ligure. Per gli ospiti in gol Muriel al 16?, Djimsiti al 73? e Pasalic all’87’, per i padroni di casa rete del momentaneo 1-1 di Verde al 30?. In classifica l’sale a quota 59 agganciando Roma e Fiorentina impegnate domani sera al ‘Franchi’ nel posticipo del lunedì, mentre loresta fermo in 15/a posizione insieme alla Sampdoria con 33 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

