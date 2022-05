Meteo, ad inizio settimana ancora piogge e instabilità a Palermo: da mercoledì sole (Di domenica 8 maggio 2022) Ad inizio settimana proseguirà l’instabilità atmosferica, a causa di un’area depressionaria che continuerà a portare piogge e molta nuvolosità a Palermo. Per la giornata di lunedì 9 maggio è stato diramato dalla protezione civile regionale un bollettino di allerta Meteo gialla. L’allontanamento di questo sistema perturbato, che molto probabilmente avverrà il 10 maggio, farà ritornare il sole ovunque grazie all’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre. Precipitazioni attese ad inizio settimana Non solo tanto sole, si attende anche un progressivo aumento delle temperature sia nei valori massimi che minimi con valori intorno ai 24-25 gradi nel capoluogo siciliano. Il picco delle temperature potrà registrarsi ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 8 maggio 2022) Adproseguirà l’atmosferica, a causa di un’area depressionaria che continuerà a portaree molta nuvolosità a. Per la giornata di lunedì 9 maggio è stato diramato dalla protezione civile regionale un bollettino di allertagialla. L’allontanamento di questo sistema perturbato, che molto probabilmente avverrà il 10 maggio, farà ritornare ilovunque grazie all’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre. Precipitazioni attese adNon solo tanto, si attende anche un progressivo aumento delle temperature sia nei valori massimi che minimi con valori intorno ai 24-25 gradi nel capoluogo siciliano. Il picco delle temperature potrà registrarsi ...

