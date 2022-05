Miretti sostituito in Genoa Juve: le condizioni del centrocampista (Di sabato 7 maggio 2022) Miretti sostituito ieri in Genoa Juve dopo un’ora di gioco. Ecco il motivo della decisione presa da Allegri a Marassi Altra partita da titolare e altra prova positiva per Miretti con la maglia della Juve contro il Genoa. Il classe 2003 nella ripresa è stato poi sostituito da Allegri, anche su richiesta di Bonucci. Come scritto da Juventusnews24, dietro questa decisione c’è però un motivo ben preciso: il giovane centrocampista ha accusato dei crampi ed è uscito dal campo con la borsa del ghiaccio sul flessore sinistro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)ieri indopo un’ora di gioco. Ecco il motivo della decisione presa da Allegri a Marassi Altra partita da titolare e altra prova positiva percon la maglia dellacontro il. Il classe 2003 nella ripresa è stato poida Allegri, anche su richiesta di Bonucci. Come scritto dantusnews24, dietro questa decisione c’è però un motivo ben preciso: il giovaneha accusato dei crampi ed è uscito dal campo con la borsa del ghiaccio sul flessore sinistro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Miretti sostituito in Genoa Juve: il VERO motivo del cambio del centrocampista - - malibrani39 : @bonucci_leo19 Levato Miretti avete fatto pena , da inizio stagione ne voi ,e ne il mister so tutto io, non ci capi… - BlackChilean : @bonucci_leo19 Perché hai sostituito Miretti? Gira sta voce - TotoCagnazzo : @glmdj Ma Miretti se non era infortunato, perchè è stato sostituito? - DocRiserva : @RaffaeleDeGuida @44gattdernesto Cuadrado lo posso capire, perchè rientrava da un infortunio. Non condivido Vlahovi… -