Massimo Ranieri cade dalla scaletta tra palco e platea | ricoverato per trauma cranico

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - GianniRoberto1 : Massimo Ranieri è caduto dal palco Forza Massimo ? - jacques_jj6592 : RT @rotre54: Siamo arrivati al punto che i viva Putin #novax #Notax #Ioapro scrivono queste stronzate (e qualcuno se la ride pure su Massim… -

Grande paura per. Una caduta rovinosa dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli ha lasciato senza parole il pubblico presente in sala. Il cantante, 71 anni, all'improvviso avrebbe ...Si esibì nel 1958 Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu (anche nel 1959 e nel 1966 con canzoni ovviamente diverse), Gianni Morandi con Occhi di ragazza nel 1970,nel 1971 e 1973.Il Teatro Diana chiude la stagione con il ritorno di Massimo Ranieri che dal 4 al 22 maggio porterà in scena lo spettacolo “Sogno e son desto”, scritto a quattro mani con Gualtiero Peirce. Dopo le 600 ...ITALIA – Paura per Massimo Ranieri a seguito di una brutta caduta rimediata ieri sera al teatro Diana di Napoli. L’artista napoletano, nella parte iniziale dello show “Sogno o son desto”, sarebbe ...