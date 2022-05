Isola 16, quattordicesima puntata: le tre new entry sbarcano in Honduras, Clemente Russo torna a Playa Sgamada. I nominati sono… (Di sabato 7 maggio 2022) Si è appena conclusa la quattordicesima puntata di “Isola 16?. Il game show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A condurlo, come sempre Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin, come sempre in collegamento direttamente dall’Honduras ha coordinato le varie vicende e le varie sfide. La puntata è iniziata con una clip riassuntiva di alcuni contrasti che hanno coinvolto Nicolas Vaporidis e il resto del gruppo. L’attore è stato accusato di voler primeggiare all’interno del gruppo e di imitare gli atteggiamenti che ha avuto in passato Raz Degan. L’uomo, infatti, Isolandosi dal gruppo, si è portato a casa la vittoria del reality nel 2017. Si è poi passati a ripercorrere il percorso di Lory Del Santo, che settimana scorsa è ... Leggi su isaechia (Di sabato 7 maggio 2022) Si è appena conclusa ladi “16?. Il game show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A condurlo, come sempre Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin, come sempre in collegamento direttamente dall’ha coordinato le varie vicende e le varie sfide. Laè iniziata con una clip riassuntiva di alcuni contrasti che hanno coinvolto Nicolas Vaporidis e il resto del gruppo. L’attore è stato accusato di voler primeggiare all’interno del gruppo e di imitare gli atteggiamenti che ha avuto in passato Raz Degan. L’uomo, infatti,ndosi dal gruppo, si è portato a casa la vittoria del reality nel 2017. Si è poi passati a ripercorrere il percorso di Lory Del Santo, che settimana scorsa è ...

