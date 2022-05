WakeUpCall | esce il singolo “Verso casa”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo l’opera punk “If Beethoven was a punk”, itornano con ildai sapori più smussati intitolato “”. Chi sono i? Isono una rock band romana con all’attivo più di 400 concerti in Europa e Asia e collaborazioni internazionali, tra le quali quella con il produttore americano Beau Hill (più di 50 milioni di dischi venduti nel mondo con Alice Cooper, Eric Clapton e tanti altri). Il loro album “If Beethoven Was a Punk” è una vera e propria opera che mischia la musica classica dei grandi compositori come Beethoven, Wagner, Mozart al rock. Dall’album è nato un fumetto, dal fumetto un’app digitale e infine uno spettacolo teatrale (con vari sold out a Roma e in Italia). Il progetto ha vinto il bando SIAE/SILLUMINA “Nuove opere ...