Mps | difesa Mussari su assoluzione | ' esiste ancora un giudice | riflettere su vicenda' 2

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - "L'8 novembre 2019 dopo la condanna in primo grado a Milano avevamo dichiarato che anche a Siena eravamo partiti con una condanna travolta poi in appello ed ancor più radicalmente in Cassazione. Oggi la sentenza totalmente assolutoria della Corte di appello di Milano rende giustizia anche di queste ulteriori ed infondate accuse", aggiungono i difensori.

"Finalmente giustizia è fatta", spiega l'avvocato Francesco Centonze, che assiste l'ex dg di Mps Antonio Vigni ... gli avvocati Guglielmo Giordanengo e Davide Sangiorgio che difendono l'ex ceo di ...