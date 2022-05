Milano | l' ex caserma Montello diventerà ' casa della polizia'

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano L'ex caserma che diventerà una sede della polizia. Lavori partiti - Ale_De_Chirico : Caserma Montello addio. Sulle sue ceneri la sede della polizia -

Addio ex, diventerà la casa della polizia. Sono iniziati i lavori di smantellamento della exMontello di via Caracciolo, dietro a piazza Firenze, da anni in disuso. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, era stato ipotizzato che potesse diventare un centro per i profughi, dato che ...Gli avvocati della difesa, Maria Paola Marro e Pier Paolo Rivello del foro di, hanno subito ...ore l'esame al quale è stato sottoposto l'ex appuntato scelto dell'Arma in forza alladi ...Addio ex caserma, diventerà la casa della polizia. Sono iniziati i lavori di smantellamento della ex Caserma Montello di via Caracciolo, dietro a piazza Firenze, da anni in disuso.(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ad oltre un secolo dal progetto originale, tornerà in vita il primo carro armato italiano. Il cingolato, progettato nel 1916 e costruito in soli due esemplari, sarà presentato ...